Son Dakika Haberleri: Fetö Firarisi İsmail Çolak Emniyete Teslim Oldu

Fetö Firarisi İsmail Çolak Emniyete Teslim Oldu

32 dakika önce

DÜZCE AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari İsmail Çolak'ın, Polonya'dan gelerek teslim olduğu bildirildi.

Fetö Firarisi İsmail Çolak Emniyete Teslim Oldu, System.String[]
DÜZCE AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari İsmail Çolak'ın, Polonya'dan gelerek teslim olduğu bildirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ sanığı İsmail Çolak'ın kendi isteğiyle Polonya'dan gelerek teslim olduğu belirtildi.

Çolak'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.

Sanık Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Lechia Gdansk'ın Kanat Oyuncusu Lukas Haraslin'in Peşinde FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:24:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Firarisi İsmail Çolak Emniyete Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]