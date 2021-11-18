FETÖ firarisi İstanbul'da saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan, İstanbul'da saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 1'inci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin örgüt içindeki bağlılığın üst seviyede olduğu ve yöneticilerle birçok kez görüştüğü tespit edildi. Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlenen Kaplan, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak Ankara'ya getirildi.