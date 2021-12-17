FETÖ firarisi, İzmir'de sahte kimlikle yattığı hastanede yakalandı - Son Dakika

İzmir'de "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sahte kimlikle başvurduğu hastanede Kovid-19 tedavisi gören Adem Zengin yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan firari Adem Zengin'in sahte kimlikle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Adem Zengin'i yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Şüphelinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Adem Zengin hakkında " Kazakistan'da Zaman Gazetesi temsilciliği yaptığı, örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu" gibi bilgilerle terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.

Zanlının, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen 27 Kasım 2018'deki operasyonda yakalanamadığı bildirildi.