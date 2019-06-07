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FETÖ firarisi kadın, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan minibüste, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan H.T. isimli kadın yakalandı.

FETÖ firarisi kadın, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan minibüste, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan H.T. isimli kadın yakalandı. H.T.'nin eşi A.T.'nin de darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY firarisi olarak arandığı belirtildi.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili önlemleri kapsamında, Salihli- Kula yolu Esenyazı kavşağında yol kontrolü yaparken, dün akşam üzeri gelen ihbarla denetimleri artırdı. Öğretmenlikten 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ihraç edilen ve firari olarak aranan H.T. isimli kadının, Salihli- Kula minibüsünde olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, minibüsler üzerinde yoğunlaştı. H.T., durdurulan minibüslerden birinde yakalanıp, gözaltına alındı. H.T.'nin eşi A.T.'nin de darbe girişiminden bu yana aynı suçtan firari olarak arandığı belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06 Kaynak: DHA
Kula, Güncel
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