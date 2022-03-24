ENES KANTER "İSTİNABE" YOLUYLA SAVUNMASI ALINACAK - Son Dakika

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Enes Kanter hakkında mahkeme, istinabe yoluyla yani bulunduğu yerden savunmasının alınmasına karar verdi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Hidayet Türkoğlu katılmazken avukatı Muhammet Balta katıldı. Hakkında yakalama kararı olan sanık Enes Kanter ve avukatı duruşmaya katılmadı. Duruşmada Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda eksikliklerin giderildiği ve tercüme işlemlerinin yaptırıldığı görüldü. Şikayetçi Hidayet Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta savunmasında sanık Enes Kanter hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

SAVUNMASI BULUNDUĞU ŞEHİRDE ALINACAK

Mahkeme sanık Enes Kanter hakkında hazırlanan tercüme evraklarının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilerek, Kanter'in savunmasının istinabe yoluyla (bulunduğu yerdeki mahkemede) alınmasına karar verdi. Mahkeme Enes Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in yurtdışında olduğu ve başka davada FETÖ'den yakalama kararı olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in sosyal medya hesabında müşteki Türkoğlu hakkında yazdıklarına yer verilirken, şüpheli hakkında "Alenen hakaret" suçundan 1 yıl ile 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.