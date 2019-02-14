Fetö Firarisi Karabük'te Yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan A.A'nın kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, Safranbolu ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:03 Kaynak: AA
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