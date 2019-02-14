Son Dakika Haberleri: Fetö Firarisi Karabük'te Yakalandı

Fetö Firarisi Karabük'te Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.

Fetö Firarisi Karabük'te Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan A.A'nın kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, Safranbolu ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:03 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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