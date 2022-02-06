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FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'da yakalandı

06.02.2022 12:58
FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'da yakalandı

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser A.A.'nın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldiği yönünde bilgi alan Muratlı Karakol Komutanlığı ekipleri, fiziki takip başlattı. Şahsın kırsaldaki bir eve gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda A.A. isimli şahıs yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, buradan da Şanlıurfa Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Antalya, Komiser, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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