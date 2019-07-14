Son Dakika Haberleri: FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
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FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

2 saat önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı, System.String[]
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U'nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulduğunu belirledi.
Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada şüpheli H.H.U. Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:07 Kaynak: AA
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