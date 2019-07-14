FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
2 saat önce
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:07 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde Jandarma
Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U'nun merkeze bağlı Edikli
beldesinde bulduğunu belirledi.
Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada şüpheli H.H.U. Karadağ
mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı Hastanede tedavi gören uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor