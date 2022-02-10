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FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı

10.02.2022 21:19
FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı

Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.

Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya Koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Kaşbıyıklar köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığını tespit etti.

Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı bir mağarada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kütahya, Mahrem, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ firarisi mahrem imam Bolu'da mağarada yakalandı - Son Dakika
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