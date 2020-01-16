FETÖ firarisi Orhangazi'de yakalandı - Son Dakika

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik yolu üzerindeki kontrol noktasında durdurdukları bir araçta FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ve aranan bir kişiyi yakaladı.



Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrol noktasında durdurdukları bir araçta daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nda FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden araması bulunan İ.A.(58) isimli şahısla ilgili GBT sorgulaması yaptı.



Şahsın FETÖ üyeliğinden dolayı daha önce kesinleşmiş cezası bulunduğunu belirleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Eski SGK memuru olduğu ve Yalova'da yaşadığı belirlenen İ.A. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirlendi. - BURSA