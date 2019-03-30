Fetö Firarisi, Polisin Kovalamacası ile Yakalandı

Denizli'nin Çivril'de ilçesinde hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi polisin yaya olarak yaptığı kovalama sonrası yakalandı.

Denizli'nin Çivril'de ilçesinde hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi polisin yaya olarak yaptığı kovalama sonrası yakalandı. Yakalanan şahsın eşinin de arandığı belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Çivril Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Çivril Pancar Kooperatifi önünde bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Kimlik kontrolü için kendisine doğru yönelen ekipleri gören B.Ü, koşarak kaçmaya başlayınca polisler ile zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Polislerden koşarak kaçmaya çalışan B.Ü, kooperatif bahçesinde yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında Siirt ve Ankara'daki mahkemelerde devam eden FETÖ davalarıyla ilgili arandığı ortaya çıktı. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler şahsın eşi G.Ü.'nün de arandığını tespit etti. Bunun üzerine şahısların kaldıkları evlerde de arama yapıldı. Emniyette ifadeleri alınan karı-koca çift ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı

Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu

Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler

Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı