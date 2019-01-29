Fetö Firarisi Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü Eskişehir'de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü Eskişehir'de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün finans merkezi olması sebebiyle kayyumun atandığı ve Kaynak Holding şirketlerinden olan Sürat Kargo'nun eski Eskişehir Bölge Müdürü, geçtiğimiz 2016 yılında hakkında açılan soruşturma kapsamında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Ali A.'nın Eskişehir'de saklandığı ifade edildi. Terörle mücadele ekipleri, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali A.'yı, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşen kovalamaca neticesinde yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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