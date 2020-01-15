FETÖ firarisi yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

BURDUR'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında firari olarak aranan S.M.Y., Denizli'de yakalandı. Burdur'a getirilen S.M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde büyük bölge talebe mesulü, liseci, bölgeci, katalog evliliği faaliyetlerinde bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan S.M.Y., Denizli'de saklandığı gaybubet evleri olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı. Gözaltına alınan S.M.Y., Burdur'a getirildi. Burada ifade veren S.M.Y., çıkarıldığı ahkemece tutuklandı.