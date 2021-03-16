FETÖ firarisi Yenice'de yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi Yenice'de yakalandı
16.03.2021 17:50
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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