FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı

6 saat önce

BURSA'da yol kontrol denetimlerinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası ve araması bulunan İ.A. (58) yakalanarak, gözaltına aldı.

FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı, System.String[]

BURSA'da yol kontrol denetimlerinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası ve araması bulunan İ.A. (58) yakalanarak, gözaltına aldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik yolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda FETÖ üyeliğinden dolayı kesinleşmiş cezası ve aranmasının bulunduğu tespit edilen sürücü İ.A. gözaltına alındı. Yalova'da oturduğu ve daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan FETÖ üyeliğinden dolayı görevinden ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
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