Fetö Firarisi Zahide Üner Tutuklandı
1 saat önce
FETÖ soruşturması kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı
'nın "sağ kolu" olan ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Üner, savcılık sorgusunun ardından "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından şüpheli Üner "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında adli kontrol kararı bulunan Üner, 13 Şubat'ta sahte kimlikle Dalaman'da yakalanmış ve soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti. Üst aramasında yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flashdisk ve doküman ele geçirilen Üner'in, Muğla'dan yasa dışı şekilde deniz yoluyla Yunanistan
'a geçmeyi planladığı öğrenilmişti.
(Melike İnal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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