FETÖ firarisi zanlı, İzmir'de yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi zanlı, İzmir'de yakalandı
İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, Karabağlar ilçesinde saklandığı evde yakaladı. Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Karabağlar ilçesinde bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler M.H.'yi kıskıvrak yakaladı.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından İzmir 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:28 - Kaynak: İHA
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