FETÖ hedeflerine

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesabının yöneticilerinden biri olduğu ve "@kacsaatolduson" adlı hesabı yönettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan şüpheli H.Y. ifadesinde, örgütün sosyal medya üzerinden hedeflerine ulaşmak için neler yaptığını anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sosyal medya ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "@kacsaatolduson" Twitter hesabının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve dün tutuklanan H.Y, savcılık ifadesinde örgütün sosyal medya çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

FETÖ'nün sosyal medya yapılanması bulunduğunu anlatan H.Y, örgütün bu platform üzerinden insanları etkilemeyi amaçladığını aktardı.

H.Y, "Örgüt, 2014 yılında sosyal medyanın popülerliğinin artmasından dolayı eylem ve faaliyetlerini sosyal medya üzerinden taşımaya, bu şekilde daha fazla insana ulaşarak toplumda algı yaratabilmeyi, örgütten olan ya da olmayan herkesle etkileşim haline geçmeyi hedefledi. Bunu yeni bir güç olarak gördü ve bunun için bir yapı oluşturdu. Ama bunu yaparken de çok sıkı bir gizlilik takip etti." ifadelerini kullandı.

"Hesapların tamamı örgüt tarafından talimatla yönlendirilirdi"

Sosyal medya konusunda FETÖ'nün bölge yapılanmaları olduğunu ve sorumluların "danışman" olarak anıldığını belirten H.Y, şunları aktardı:

"Bu sosyal medya işinden bölgelerde danışmanlar sorumluydu. Danışmanlar kendi bölgelerinde bütün sosyal medya hesapları ve hesap yöneticilerini bilirlerdi. Bu hesapların tamamı örgüt tarafından talimatla yönlendirilirdi. '@kacsaatolduson' adlı hesabı benimle birlikte 'Sedat' kod isimli M.H.Ş. ve 'Alper/Furkan' kod isimli şahıs da kullanıyordu. Sedat kod adlı kişinin halen tutuklu, cezaevinde olduğunu biliyorum, Alper/Furkan kod adlı şahsın ise 2 yıldır yurt dışında firari olduğunu biliyorum. Kendisi, eşi ve çocuklarıyla firar ettiğini Telegram üzerinden söylemişti."

H.Y, FETÖ'nün, eylemlerine devam etmeye çalıştığını ve özellikle etkin pişmanlıktan yararlanmayan örgüt üyelerinin ailelerine destek olduğunu sözlerine ekledi.