FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika

FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

7 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL DHAEski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


Altuğ Verdi, İstanbul, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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