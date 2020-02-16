FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
7 saat önce
Ali ABLAY / İSTANBUL DHAEski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheliler, Bayrampaşa
Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
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