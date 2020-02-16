Son Dakika › Güncel › Fetö hücre yapılanması operasyonu: şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
Fetö hücre yapılanması operasyonu: şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
13 dakika önce
Ali ABLAY / İSTANBUL DHAEski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Son Dakika Karın ağrısıyla hastaneye giden hastanın çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı