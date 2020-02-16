FETÖ hücre yapılanması operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ hücre yapılanması operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

FETÖ hücre yapılanması operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

6 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi.

Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

FETÖ hücre yapılanması operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Altuğ Verdi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:11 Kaynak: AA
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