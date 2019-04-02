Son Dakika Haberleri: Fetö Hükümlüsü Alışveriş Merkezinde Yakalandı

Fetö Hükümlüsü Alışveriş Merkezinde Yakalandı

49 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem emniyet imamı" olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, alışveriş merkezinde gezdiği sırada yakalandı.

Fetö Hükümlüsü Alışveriş Merkezinde Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem emniyet imamı" olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, alışveriş merkezinde gezdiği sırada yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezinde gezerken şüphe üzerine durdurdukları M.S'nin kimlik bilgilerini sorguladı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.S'nin arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.S'nin, örgütün ilçe emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılandığı, eski öğretmen olduğu ve "ByLock" kullandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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