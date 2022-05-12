FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı

12.05.2022 14:51
FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı

İZMİR'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Enis Durak, sahte kimlikle Almanya'ya kaçmak üzereyken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

İZMİR'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Enis Durak, sahte kimlikle Almanya'ya kaçmak üzereyken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken, darbe girişiminin ardından ilişiğinin kesilen Mustafa Enis Durak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Durak, aynı gün yakalanıp, tutuklanarak cezaevine kondu.

ÖRGÜT PROPAGANDASINA BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMADün, örgüt yanlısı bazı sosyal medya hesaplarından Mustafa Enis Durak ile annesine ait bir fotoğraf, 'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıfta okuyan eski askeri öğrenci Mustafa Enis Durak, 6 ay içinde 3'üncü kez tutuklanıp hapse gönderildi. Durak, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde çekilen son fotoğrafında annesine böyle veda etti' notuyla paylaşıldı.Bu paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Durak'ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken, darbe girişiminin ardından ilişiğinin kesildiği, hakkında 2014 yılı içerisinde örgütsel yöntemlerle uyumlu olacak şekilde 5 kez ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı, ayrıca hakkındaki itirafçı beyanına göre örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenci iken 'Yusuf' ve 'Kenan' kod isimli sivil örgüt mahrem imamlarına bağlı hareket ettiği, 2021 yılının aralık ayındaki iddianameyle tutuklu olarak kamu davası açıldığı belirtildi.8 YIL 3 AY PAHİS CEZASI ALDI

Durak'ın tensip aşamasında tahliye edildiği, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken ilk duruşmada tutuklandığı, sabit ikametgahı bulunduğu, üniversite öğrencisi olması ve duruşmalara katıldığı gerekçesiyle tahliye edildiği de aktarıldı. Aynı mahkemenin 10 Mayıs'ta yapılan 2'nci duruşmasına katılmayan Durak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verilip, yokluğunda tutuklanmasına karar verildi. Durak'ın, ceza aldığı 10 Mayıs tarihinde saat 22.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ahmet Yılmaz'ın adına düzenlenmiş Belçika'ya ait sahte kimlik kartıyla Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandığı, bu sebeple açılan farklı bir soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanıp, dün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası kapsamında da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı bildirildi.


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Adnan Menderes Havalimanı, Almanya, Terör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı - Son Dakika


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