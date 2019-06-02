Son Dakika Haberleri: FETÖ hükümlüsü dernek başkanı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ hükümlüsü dernek başkanı tutuklandı

16 dakika önce

BALIKESİR'de, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Lostar, Balıkesir Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ hükümlüsü dernek başkanı tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'de, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Lostar, Balıkesir Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ adına faaliyet yürüterek, usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Lostar, bugün yapılan operasyonla saklandığı Yalova'daki adreste yakalandı. Hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lostar, Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Lostar, Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.
Öte yandan Lostar'ın saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen biri Yalova'da polis memuru olan 2 şüpheli hakkında da, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Suçluyu Kayırma' suçundan soruşturma açıldı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Yalova, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ hükümlüsü dernek başkanı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]