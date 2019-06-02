Son Dakika Haberleri: FETÖ hükümlüsü dernek başkanı, yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ hükümlüsü dernek başkanı, yakalandı

53 dakika önce

BALIKESİR'de, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Cemal Lostar, Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ hükümlüsü dernek başkanı, yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'de, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Cemal Lostar,  Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin FETÖ adına faaliyet yürüterek, usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edildi. Dernek yetkilileri hakkında 'FETÖ-PDY üyesi/yöneticisi olmak, nitelikli dolandırıcılık, teröre finans sağlamak' suçlarından dava açıldı. Davanın 14 Mayıs 2019 günü görülen karar duruşmasında dernek başkanı Cemal Lostar, 14 yıl 7 ay cezasın çarptırıldı. Mahkeme Lostar hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri yürüttükleri ortak araştırmalar sonunda Lostar'ın bulunabileceği 3 ildeki adresleri tespit etti.  Adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Cemal Lostar,  saklandığı Yalova'daki adreste yakalandı.
Öte yandan Lostar'a yönelik takip sırasında firarinin saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen polis memuru olan T.Y. ile yer temin eden otel işletmecisi H.Y. hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi Anne ve kızına taciz mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç edilmekten son anda kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ hükümlüsü dernek başkanı, yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]