FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi - Son Dakika
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FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

02.06.2022 13:53
FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

Adana'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa dışı yolla dinledikleri ileri sürülen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in 25'er yıla kadar hapis...

Adana'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa dışı yolla dinledikleri ileri sürülen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ üyeliğinden ceza aldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak açık ceza infaz kurumuna geçen sanıklar Gürkan ve Bilgin ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya gelen belgeleri okudu.

Sanık Bilgin, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Adana İl Emniyet Müdürlüğünden dava dosyasına gelen cevabi yazıya göre benim suça konu olan dönemde il emniyet müdür yardımcısı olarak görev yaptığım fakat adli kolluk görevimin olmadığı belirtilmiştir. Bu hususun mahkemenizde dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Gürkan da suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

MİT avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve dinlenilmeyen tanık V.S'nin bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski TEM Şube Müdürü firari M.K, yardımcısı A.K, eski İstihbarat Şube Müdürü R.D, TEM şube soruşturma büro amiri V.S, teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla Gürkan ve Bilgin hakkında soruşturma başlatmış, FETÖ üyeliğinden yargılanan Ahmet Zeki Gürkan'a Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, İsmail Bilgin'e de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İsmail Bilgin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi - Son Dakika


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