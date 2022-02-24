FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı

24.02.2022 14:13
FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için ilçenin kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay A.G. (27) yakalandı.

Jandarma ekipleri farklı suçlardan hüküm giymiş Ö.T'yi (46) de yakalayarak cezaevine gönderdi.???????

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Astsubay, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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