FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı

09.03.2022 10:30
FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç, yakalandı.

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce oluşturulan özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç'i takibe aldı. 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı iş yeri belirlendi. Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda Dinç'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Dinç, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı - Son Dakika


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