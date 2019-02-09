Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı
1 saat önce
ADANA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.
ADANA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan
ilçesi Güney
Kuşak Bulvarı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaparken, bir kişiyi 'şüphe' üzerine durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Polis
, Hünkar K. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu fark edince şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. olduğu ortaya çıktı. Soner O, cezaevine konuldu. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:21 Kaynak: DHA
FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı
Son Dakika! Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak