Son Dakika Haberleri: Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı

1 saat önce

ADANA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
ADANA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaparken, bir kişiyi 'şüphe' üzerine durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Polis, Hünkar K. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu fark edince şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. olduğu ortaya çıktı. Soner O, cezaevine konuldu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:21 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Son Dakika! Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum

Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamaca Sonucu Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]