Son Dakika Haberleri: Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamacayla Yakalandı

Fetö Hükümlüsü Eski Komiser, Kovalamacayla Yakalandı

55 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda uygulama yaparken şüpheli buldukları bir kişiyi durdurarak kimliğini kontrol etti.

Polis, veriliş tarihi 2009 olarak gözüken H.K. adına düzenlenmiş kimliğin hiç yıpranmamış olmasından şüphelendi.

Bu durumu fark eden şüpheli, yaya olarak Mirzaçelebi Mahallesi ara sokaklarına kaçarak izini kaybettirmek istedi.

Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser Soner Olgun olduğu belirlendi.

Olgun, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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