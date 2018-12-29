Fetö Hükümlüsü Eski Teğmen Eskişehir'de Yakalandı
1 saat önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski teğmen Mehmet Olcay Ö., Eskişehir'de yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski teğmen Mehmet Olcay Ö., Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM) Şubesi ekipleri, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve 2 yıldır aranan eski teğmen Mehmet Olcay Ö.'nün kent merkezinde olduğunu belirledi. Yapılan takibin sonunda da Mehmet Olcay Ö. kaldığı evden çıktığı anda yakalandı. Tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği öğrenilen Mehmet Olcay Ö., tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:07 Kaynak: DHA
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