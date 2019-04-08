Son Dakika Haberleri: Fetö Hükümlüsü Kadın, Saklandığı Evde Yakalandı

Fetö Hükümlüsü Kadın, Saklandığı Evde Yakalandı

1 saat önce

NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanması içerisinde bulunan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan D.G., yakalanarak cezaevine konuldu.

Fetö Hükümlüsü Kadın, Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanması içerisinde bulunan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan D.G., yakalanarak cezaevine konuldu.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gıda Mühendisi D.G., polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Görev yaptığı Ömer Halisdemir Üniversitesi ile ilişiği kesilen D.G.'nin Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içerisinde yer aldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.G,  tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:12 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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