FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü - Son Dakika

Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana gelen olayda Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, 2016'da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilen eski komiser Mehmet Kargın, 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞININ ÇİFTLİĞİNE SIĞINDI

Kargın, yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca saklanmak için arkadaşının çiftliğine gitti. Kargın, ahırların arasında dolaşırken gider çukuruna düştü. Çiftlikte çalışanlar Kargın'ı çukurdan çıkarıp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık görevlileri, Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Kargın'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsisinin ardından cenazesi alınan Kargın, ailesi tarafından defnedildi.