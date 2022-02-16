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FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü - Son Dakika

FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü

16.02.2022 14:40
FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü

FETÖ ile irtibatlı olduğu için meslekten ihraç edilen ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser Mehmet Kargın, saklandığı çiftlikteki gider çukuruna düştü. Kargın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana gelen olayda Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, 2016'da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilen eski komiser Mehmet Kargın, 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞININ ÇİFTLİĞİNE SIĞINDI

Kargın, yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca saklanmak için arkadaşının çiftliğine gitti. Kargın, ahırların arasında dolaşırken gider çukuruna düştü. Çiftlikte çalışanlar Kargın'ı çukurdan çıkarıp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık görevlileri, Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Kargın'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsisinin ardından cenazesi alınan Kargın, ailesi tarafından defnedildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Komiser, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü - Son Dakika


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