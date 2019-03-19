Fetö Hükümlüsü Saklandığı Evde Yakalandı
2 saat önce
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Hasan Y., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Hasan Y., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Y.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyondan hükümlü Hasan Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Hasan Y., cezaevine teslim edildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:37 Kaynak: DHA
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