FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Trabzon'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:54 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Trabzon'da yakalandı.
Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. yakalandı.
K.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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