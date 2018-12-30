Son Dakika Haberleri: FETÖ için ABD'den heyet geliyor

FETÖ için ABD'den heyet geliyor

22 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, "Önümüzdeki ay itibariyle savcılar, ABD'li yetkililer gelecek.

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Adalet Bakanı Gül, "Önümüzdeki ay itibariyle savcılar, ABD'li yetkililer gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. İnanıyoruz, hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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