FETÖ için ABD'den heyet geliyor
22 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, "Önümüzdeki ay itibariyle savcılar, ABD'li yetkililer gelecek.
Adalet Bakanı Gül, "Önümüzdeki ay itibariyle savcılar, ABD'li yetkililer gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. İnanıyoruz, hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:15
Kanye West, Eşi Kim Kardashian'a Yılbaşında 73 Milyon TL'lik Ev Hediye Aldı
Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor
Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam