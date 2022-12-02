FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesi elebaşısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesi elebaşısı olduğu ortaya çıktı

02.12.2022 12:33

FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesi elebaşısı olduğu ortaya çıktı Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 9 gözaltıANKARA Başkentte Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesi elebaşısı olduğu ortaya çıktı

Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 9 gözaltı

ANKARA Başkentte Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan örgütün elebaşı, FETÖ ihracı eski astsubay Yaşar D. olduğu belirtilirken, 2'si yabancı uyruklu toplam 13 fuhuş mağduru kadının kurtarıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ağlarına düşürdükleri Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebekeyi tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla aralarında örgütün sözde yöneticisi bulunan FETÖ ihracı eski astsubay Yaşar D.'nin bulunduğu toplam 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 13 kadın kurtarılırken, yabancı uyruklu kadınların Moldova ve Kırgızistan uyruklu oldukları aktarıldı.

Kadınları uyuşturucuya alıştırdıkları öğrenildi

Zanlıların ekonomik, ailevi sıkıntıları olan ve uyuşturucu madde bağımlısı kadınlara fuhuş yaptırdıkları, kendilerine direnen kadınları ise uyuşturucu vermemekle başka yerde çalıştırmamakla pasaportunu vermemekle dışarıya atma tehditleri ile baskıladıkları öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin uyuşturucu ile alakası olmayan kadınlara da kendi yollarıyla temin ettikleri uyuşturucuları kullandırttıkları ve bağımlı hale getirttikleri ortaya çıktı.

İnternette verdikleri ilanla haksız kazanç sağladıkları belirlendi

Şebekenin internetten ilan verdikleri, 22-35 yaş arası kadınlara fuhuş yaptırdıkları, ilan yoluyla kendilerine ulaşan kişilere yer temin ettikleri, söz konusu yerlerin ise ev, otel ve AVM otoparkı gibi yerler olduğu belirtildi. Örgütün elebaşı Yaşar D.'nin ise 2016 ve 2019 yıllarında iki kez meslekten uzaklaştırıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda ise Etimesgut ve Sincan'da daha önce fuhuş ile haksız kazanç sağlayan ve birbirleri ile çıkar çatışması halinde olan iki farklı şebekenin olduğu ifade edildi. Söz konusu iki suç çetesinden Yaşar D.'nin elebaşı olduğu çetenin diğer çeteyi sindirdiği ve bu alanda tekelleştiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesi elebaşısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesi elebaşısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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