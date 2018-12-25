Son Dakika Haberleri: Fetö ile İltisaklı Sendikanın Şube Başkanına Hapis Cezası

Fetö ile İltisaklı Sendikanın Şube Başkanına Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikasının (Aktif-Sen) eski Şanlıurfa Şube Başkanı Osman Çakmak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö ile İltisaklı Sendikanın Şube Başkanına Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikasının (Aktif-Sen) eski Şanlıurfa Şube Başkanı Osman Çakmak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık eski Aktif-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Osman Çakmak ile avukatı katıldı.

Son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Çakmak, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir irtibatının olmadığını iddia eden Çakmak, beraat talebinde bulundu.


Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, kapatılan Aktif-Sen'in Şanlıurfa Şube Başkanı olduğunu, ByLock kullandığını ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabına para yatırarak, örgüte destek sağladığını belirtti. Savcı, sanık Çakmak'ın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Osman Çakmak, Şanlıurfa, Güncel
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