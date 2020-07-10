FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle 26 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle 26 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

HSK Genel Kurulunca yapılan değerlendirimeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 26 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı.

HSK 2. Dairesinde, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

İncelemenin ardından 26 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi.

Kanunun 77. maddesi, "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir." hükmünü içeriyor.

Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan yaklaşık 4 bin hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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