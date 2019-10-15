Son Dakika Haberleri: FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
Son Dakika Ekonomi FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

1 saat önce

HSK Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 6 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi.

FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi, System.String[]

HSK Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 6 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02 
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