FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
1 saat önce
HSK Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 6 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi.
HSK Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 6 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek