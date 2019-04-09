Fetö ile İrtibatlı 64 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ ile irtibatlı 64 şüpheli hakkında gözaltı kararıANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 29 astsubay, 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ ile irtibatlı 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı
ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 29 astsubay, 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı
karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar
ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen 29 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önceki operasyonlarda alınan ifade ve teşhisler sonucu FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 jandarma astsubay ve 29 üniversite öğretim görevlisinin aralarında bulunduğu toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 8'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
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