FETÖ ile korkuttukları yaşlı adamı dolandırdılar

Bartın'da, "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kimliğini kullanıyor" diyerek kandırdıkları yaşlı adamı, 50 bin lira dolandıran şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Şebeke üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre Bartın'da yaşayan Nizamettin Ş. isimli şahsa ulaşan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtıp, FETÖ operasyonunda kimlik bilgilerin kullanılıyor kurtulman için acil verdiğimiz hesaba para gönder diyerek korkuttu. Bir anda neye uğradığını şaşıran N.Ş. oğlunun düğün parasının üstüne kredi çekerek toplamda 50 bin lirayı kendisine verilen hesaba yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube ekipleri şebekenin Şanlıurfa ve İstanbul'da bağlantılarına ulaştı. B.U., A. B., ve S. M. isimli şüpheliler İstanbul'da parayı çekmek için geldikleri bankada kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak İstanbul, Şanlıurfa ve Bartın'daki cezaevlerine gönderildi.



Diğer yandan dolandırılan N.Ş.'ye paraları iade edildi. Parasına kavuşmanın sevincini yaşayan N.Ş. il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine teşekkür etti. - BARTIN