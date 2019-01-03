Fetö ile Mücadele Eden Savcı Osman Çabuk'un İsmi Parka Verildi
1 saat önce
Afyonkarahisar'da FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele eden Savcı Osman Çabuk'un ismi Belediye Meclisi tarafından bir parka verildi.
Afyonkarahisar
'da FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele eden Savcı Osman Çabuk'un ismi Belediye Meclisi tarafından bir parka verildi.
Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Savcılığı
görevinde bulanan ve birçok Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesini tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerini sağlayan Osman Çabuk'un ismi Afyonkarahisar Belediye Meclis'nden çıkan kararla Dört Yol Mahallesi'ne yapılan bir parka verildi. Yine Selçuklu
Mahallesinde yapılan parka ise Prof.Dr. Veysel Eroğlu
Parkı isminin verilmesi talebi hakkında teklif kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:09 Kaynak: İHA
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