Fetö ile Mücadelede Gevşemeye Müsaade Etmeyeceğiz"
1 saat önce
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Denizli
Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, kentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Demir, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen kent haberciliği seminerinde yaptığı konuşmada, geçen yılın trafik, asayiş ve terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Demir, kentte yaptıkları şok asayiş uygulamalarının, olumlu sonuçlarını aldıklarını ve kentteki ölümlü trafik kazalarının sayılarında azalmalar olduğunu ifade etti.
FETÖ operasyonlarına değinen Demir, "FETÖ'ye yönelik çalışmalar da kararlılıkla devam ediyor. Söz
konusu terör örgütüne yönelik operasyonlarımız ilk günkü gibi amansız devam ediyor. Bu konuda en ufak bir gevşemeye müsaade edemeyiz. Hemen her gün bir FETÖ operasyonu yapıyoruz. Yılmak, geri durmak ve rehavet kesinlikle yok." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:25 Kaynak: AA
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