FETÖ imamı karı koca Konya'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü için 5 farklı ülkede 'ülke imamlığı' yaptığı iddia edilen karı koca Konya'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı ülkede FETÖ'nün ülke imamlığı yaptığı belirlenen Ahmet K. ile eşi Betül K.'nin Konya'da bir evde saklandığı tespit edildi.



Haklarında arama kararı da bulanan karı koca saklandıkları evde gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA