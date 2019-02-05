Fetö İmamları Tarafından Ankesörlü Telefon ile Aranan Pilot Subaya 7.5 Yıl Hapis
26 dakika önce
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 12. Hava Ulaştırma Üssü 222. Hava Özel Filo'da görevli pilot ihraç subaya mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 12. Hava Ulaştırma Üssü 222. Hava Özel Filo'da görevli pilot ihraç subaya mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.H.K. ile avukatı hazır bulundu.
Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen sanık M.H.K. üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi.
Ardışık arama ile arandığı, FETÖ yayını kitaplarda parmak izi çıktığı iddiası ve ihbar hattına gelen şikayetler hakkında konuşan sanık M.H.K. "12. Hava Ulaştırma Üssü'nde 222. Özel filoda görevli pilottum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Geçen hafta çocuğum dünyaya geldi, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.H.K.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, infaz kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verilmesine hükmetti.
-İtirafçı askere 2.5 yıl hapis
Ayrıca yine aynı mahkemede başka dosyada tutuklu yargılanan ihraç asker Y.E.Ç. etkin pişmanlıkta bulunup tüm bildiklerini mahkemeye anlatırken, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:59 Kaynak: İHA
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