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FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ - Son Dakika

FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

14.11.2021 11:37

KONYA merkezli 10 ilde FETÖPDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'unun 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanıp itirafçı olması ile 467 örgüt üyesi, tespit edildi.

KONYA merkezli 10 ilde FETÖPDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'unun 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanıp itirafçı olması ile 467 örgüt üyesi, tespit edildi. 467 kişiden 203'nün ilk defa deşifre olduğunu ve bunların arasındaki 70 kişinin de halen aktif olarak kamu görevi yaptığı saptandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Kasım'da düzenledi. Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskında, örgütün 'büyük bölge talebe', 'şehir dışı talebe', 'bölge talebe' gibi sorumluluklarını üstlenen 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanıp itirafçı oldu. İtirafçılar, örgüt içindeki yapılanmaları ve kimlerin üye olduğunu anlattı.

DEŞİFRE EDİLENLERE DE SORUŞTURMA

İtirafçı şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi 467 kişi tespit edildi. Polis, yaptığı araştırmada 467 kişiden 203'nün ilk defa deşifre olduğunu saptadı. Haklarında bugün kadar herhangi bir işlem yapılan 203 kişiden 70'inin halen aktif olarak kamu görevlisi olduğu, 133'nün de özel sektörde çalıştığı belirlendi. Aralarından 21'nin ise 'bölge talebe' sorumlusu görevini yürüttüğü tespit edildi. Deşifre edilen yeni örgüt üyeleri hakkında da soruşturma başlatıldı. Yeni tespit edilen örgüt üyeleri haklarında soruşturma başlatıldı. Bu arada operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanıp serbest bırakıldı, 2 kişi de tutuklandı.

FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ
FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ
FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ İTİRAFÇILARI 467 KİŞİNİN ADINI VERDİ; 70'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ - Son Dakika
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