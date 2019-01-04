Son Dakika Haberleri: Fetö İtirafçısı Eczacıya 1 Yıl 10 Ay Hapis

Fetö İtirafçısı Eczacıya 1 Yıl 10 Ay Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eczacı Zeynep Y. (28), 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö İtirafçısı Eczacıya 1 Yıl 10 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eczacı Zeynep Y. (28), 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Zeynep Y. hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Zeynep Y., üniversite eğitimi gördüğü dönemde Kayseri'de örgüt evlerinde kaldığını ifade atti. Zeynep Y., "Mezun olduktan sonra memleketime döndüm. Bildiğim her şeyi anlattım. Etkin pişmanlık kapsamında 70 kişinin ismini verdim. Örgüt evlerinde üniversite yıllarımda kaldım. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.  Mahkeme, Zeynep Y.'ye 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:42 Kaynak: DHA

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