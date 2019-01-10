Son Dakika Haberleri: Fetö İtirafçısı Öğretmene 1 Yıl 10 Ay Hapis

Fetö İtirafçısı Öğretmene 1 Yıl 10 Ay Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan din kültürü öğretmeni Kübra B.Ö. (26), etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alınarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö İtirafçısı Öğretmene 1 Yıl 10 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan din kültürü öğretmeni Kübra B.Ö. (26), etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alınarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kübra B.Ö., Gaziantep'ten Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 'ByLock' kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan Kübra B.Ö., etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade ederek, "Karşınızda bu suçtan bulunduğum için çok ciddi utanç duyuyorum. Bu yapının hainliklerini gördüğüm için kendim gelerek, bildiklerimi anlattım. Örgüt üyesi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Kübra B.Ö.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi ifadeleri dikkate alarak cezaya indirim uyguladı. Sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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