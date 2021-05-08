FETÖ kaçırdığı paraları kriptoda uyutuyor - Son Dakika

FETÖ kaçırdığı paraları kriptoda uyutuyor

08.05.2021 13:28
FETÖ kaçırdığı paraları kriptoda uyutuyor, System.String[]

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün kaçırdığı paraları 2016 yılından itibaren kripto paraya yatırdığı belirlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün kaçırdığı paraları 2016 yılından itibaren kripto paraya yatırdığı belirlendi. İtirafçı ifadelerinde yer alan bilgilere göre, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün kripto para mecrasında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde FETÖ'nün kripto paralarına yönelik kapsamlı bir haber yer aldı.

Gazetenin manşetinde yer alan haberde şu ifadeler yer aldı; Dünya geneli farklı ülke güvenlik kaynakları tarafından hazırlanan raporlar, terör iltisaklı işlem hacminin 500 milyar doları aştığını gösteriyor. Europol'un raporlarında yer alan bir istatistiğe göre yalnızca Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Bitcoin ve benzeri kripto para işlemlerinin yüzde 40'ı kanun dışı faaliyetler için kullanıldı. PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi Türkiye odaklı faaliyet yürüten örgütlerle birlikte listede sahip olduğu işlem hacmi ile en fazla dikkat çeken terör oluşumu FETÖ oldu. Emniyet, MASAK ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün kripto para piyasasındaki işlem hacmi 50 milyar doların üzerinde. Bilişim uzmanı Adem Taşkaya, daha önceleri foreks, borsa ve altın piyasasında etkin pozisyonu olan FETÖ'nün kripto para alanına yöneliminin 2016 yılındaki darbe girişiminin hemen ardından başladığını belirtti.

Elebaşının Emriyle Özel Ekip

İtirafçı ifadeleri, Emniyet birimlerinin özel operasyonları sonucu elde edilen bilgiler ve yakalanan örgüt mensuplarının beyanlarına göre sanal para piyasasına giriş emri 2016 yılının Temmuz ayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildi. İlk veri tabanı ağı ve kripto cüzdan ve adresleri oluşturma faaliyet ABD'de örgüt merkezinde başladı. Bu konuda görevlendirilen isimler doğrudan örgüt elebaşı Gülen tarafından belirlendi. Sanal para ağı üzerinden yürütülecek faaliyetler için Cevdet Türkyolu, Bekir Aksoy, Sezai Sablak, Kemal Çetin Özgür ve Osman Şimşek isimli örgüt mensupları görevlendirildi. Aynı kapsamda kullanılan FETÖ kuruluşları ise Rumi Forum, Peace Islands Institute, Atlantic Institute, Pacifica Institute ve Niagara Foundation oldu. Adli bilişim uzmanı Taşkaya, bu isimlerin tercihinde örgüt liderine yakınlık yanında bankacı, borsacı geçmişlerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. FETÖ itirafçıları ve yakalanan örgüt militanları, 2016 sonrası aralarında Ukrayna, Rusya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yer aldığı 13 ülke finans kuruluşları ile ön protokoller yapıldığını anlattı. Taşkaya Orta Asya, Afrika, ABD ve İngiltere'de himmet ve mali çalışmaların Bitcoin ve benzeri araçlarla sürdürüldüğünü, Türkiye'nin bu finansal akışa dönük ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Tersine Transfer

FETÖ'nün kripto para trafiğinde dikkat çeken çarpıcı gelişme 2020-2021 döneminde başlayan tersine seyir olarak Emniyet kayıtlarına geçti. Dünyanın farklı ülkelerinden yapıldığı tespit edilen kripto para aktarımlarında Türkiye'de kurulan kaçak militanlar ve cezaevindeki terör örgütü üyeleri için oluşturulan havuz yanında bazı firmaların yeniden diriltilmesi hedefleniyor. Resmi raporlar, tersine transfer rakamlarının 3 milyar doları aştığını ve daha çok Anadolu'nun dikkat çekmeyen bölgelerinde tekstil, plastik, mobilya ve inşaat gibi alanlarda kullanıldığını belirtiyor. - İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü, Kripto, Darbe, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ kaçırdığı paraları kriptoda uyutuyor - Son Dakika


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